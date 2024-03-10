“Сколько еще должно умереть?” Маск осудил происходящее на Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск осудил насильственные методы мобилизации на Украине, комментируя публикацию бизнесмена из США Дэвида Сакса в социальной сети X.

Ранее Сакс выложил кадры, на которых показано, как мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса и заставляют ложиться на землю, прямо друг на друга с руками за головой. В видеоролике звучит много нецензурной брани. Видно, что мужчин избивают, лежащему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой.

В подписи к видеоролику Сакс отметил, что ситуация происходит на украинской границе. По его словам, пограничники остановили автобус с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально сбежать от “мясорубки”. «”Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?” – возмутился Маск в комментарии к видео.



Взято отсюда.