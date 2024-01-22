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“Скоро Канаду присоединит”. Медведев сыронизировал над указом Зеленского

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"Скоро Канаду присоединит". Медведев сыронизировал над указом Зеленского

Владимиру Зеленскому стоит “завязывать” с подписанием указов о территориальных претензиях, иначе он может скоро попытаться присоединить к Украине Канаду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.«

"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России", – написал он в Telegram-канале.

Медведев посоветовал Зеленскому “завязывать” с употреблением запрещенных веществ, пока он не посягнул на территории еще какого-нибудь государства.«”Так он скоро Канаду присоединит…” – заключил он.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”. По его словам, “это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего”.

Радио Sputnik сообщало, каких областей России коснулся указ Зеленского.

Взято отсюда.

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