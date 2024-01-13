Скотт Риттер: в США про Украину забудут – как ее и не было

Украинскую армию ожидает полный разгром, Соединенным Штатам и Европе не останется ничего другого, как с этим смириться, уверен экс-разведчик Корпуса морской пехоты ВС США, бывший инспектор Специальной комиссии ООН (UNSCOM) по разоружению Ирака Скотт Риттер.

Несмотря на всю помощь со стороны США и их союзников, Украина проигрывает, отметил он.«”Базовая математика войны – это соотношение сил. Украина тратит свои ресурсы – живую силу и технику – в гораздо большем количестве, чем она может произвести. А Россия с каждым днем становится сильнее, она не слабеет, каждый день в российскую армию приходят новые полторы тысячи добровольцев. Эта ситуация четко показывает, что России принадлежит стратегическая инициатива, а Украина проигрывает”, – сказал Скотт Риттер в эфире авторской программы Елены Брэнсон на радио Sputnik.

Эксперт ответил на вопрос, что, по его мнению, сделают США, когда окончательная победа России в украинском конфликте станет очевидной.«”Соединенные Штаты и НАТО объявили это (украинский конфликт, – ред.) экзистенциальной борьбой, они говорят, что не могут позволить, чтобы Россия победила, потому что это станет концом Европы, концом цивилизации, нельзя, чтобы Россия победила. Но несколько лет назад мы говорили об Афганистане: нельзя, чтобы “Талибан”* победил, это же силы зла, нужно воевать с ними там, чтобы не пришлось воевать с ними у нас дома, это экзистенциальная борьба. Август 2021 года: все сели в самолеты, улетели из Афганистана и больше никогда не говорили об этом. Уверяю: когда российская победа будет совершенно очевидной, про Украину забудут и больше никогда про нее не вспомнят – как и не было”, – добавил Риттер.

Европейские страны тем более постараются быстрее перевернуть эту страницу, считает он.«”Что такое Европа? Европейский союз? Он разваливается у нас на глазах. НАТО? Они ни о чем не могут договориться, у них нет сил. Немецкая армия? Пускай хотя бы выйдут из казарм – они едят шницели, пьют пиво и не тренируются вообще. Британская армия? Ее всю можно усадить на трибуны стадиона “Динамо” и еще 20 тысяч мест останутся незанятыми. Европа в своей “мудрости” ввела санкции против России, и теперь европейская экономика разваливается. Германия стоит на пороге революции, это политические последствия экономических санкций. Европе Россия нужна, чтобы выжить, ей нужно развернуться к России лицом – и это то, что она сделает”, – уверен Скотт Риттер.

Программу с участием Скотта Риттера слушайте здесь.Беседы с БрэнсонСкотт Риттер о будущем Европы, СВО и поиске русской души13:33

Взято отсюда.