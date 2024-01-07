“Сливает данные”. Генерал ВСУ указал на врага внутри Украины

Украина в результате удара ВКС РФ потеряла военные предприятия, поскольку данные о них оказались в свободном доступе, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.«”У нас власть “сливает” данные (в интернет, – ред.) о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности”, – возмутился он в эфире YouTube-канала “Фабрика новостей”.

Кривонос напомнил, что Министерство обороны Украины само называло всех подрядчиков и компании, производящие вооружение для ВСУ, и именно по этим предприятиям Россия нанесла удары.«”Это называется просто – государственной изменой, содействием врагу <…> Мы хотим чего-то достигать, но собственными руками пилим ветку, на которой сидим”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы ВС РФ ударили по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.