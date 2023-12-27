Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: администрация Байдена негласно меняет свою политику на Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: администрация Байдена негласно меняет свою политику на Украине

США и страны Европы негласно меняют стратегию в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи “тотальной победы над Россией” ради укрепления позиций Киева на потенциальных мирных переговорах, которые, как ожидается, будут предполагать территориальные уступки Москве, пишет Politico.«”Поскольку помощь США и Европы Украине сейчас находится под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники потихоньку переключают свое внимание с поддержки цели Украины – полной победы над Россией – на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России”, – говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что Белый дом и Пентагон публично настаивают на том, что официальных изменений в политике администрации нет – что они по-прежнему поддерживают цель Украины полностью вытеснить российских военных из страны. Но вместе с тем официальные лица США и Европы сейчас обсуждают передислокацию сил Киева от провалившегося контрнаступления Владимира Зеленского к более сильной оборонительной позиции против российских войск на востоке, рассказали сотрудник Белого дома и европейский дипломат в Вашингтоне.

По мнению журналистов, в год президентских выборов в США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене.«

"Эти дискуссии (о мирных переговорах, – ред.) начинаются, но администрация ввиду политического риска не может публично пойти на попятную", – сказано в материале.

Радио Sputnik писало, что в США призвали остановить украинский конфликт.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix