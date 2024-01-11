СМИ: Анкара снова отказалась пропускать тральщик, переданный Лондоном Киеву

Анкара строго следует положениям Конвенции Монтрё и не пропустит переданный Великобританией Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со ссылкой на Минобороны Турции.«

"Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё. Конвенция Монтрё – это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Ранее власти Турции уже заявляли, что не могут допустить прохода минных тральщиков из Средиземного моря в Черное через Босфорский пролив, также ссылаясь на действие Конвенции.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако ограничивает пребывание кораблей в Черном море. Также Турция сохраняет за собой право запретить или ограничить проход судов через Босфор и Дарданеллы.

Радио Sputnik сообщало, что в НАТО осудили решение Турции не пропускать подаренные Украине тральщики.Диалоги с Генри СардаряномРеакция на теракт на Крымском мосту и Конвенция Монтрё17 июля 2023, 17:33

Взято отсюда.