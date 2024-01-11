СМИ: Белый дом поддержит законопроект о конфискации активов России

Белый дом поддержит законопроект, который позволил бы конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине, пишет Bloomberg.«

"Администрация (президента США Джо Байдена, – ред.) "в принципе" поддерживает законопроект, который позволит конфисковать средства (России, – ред.), согласно ноябрьской записке Совета национальной безопасности (консультативный орган при президенте США, – ред.), направленной в сенатский комитет по международным отношениям", – говорится в публикации.

Отмечается, что Джо Байден решил поддержать идею конфискации российских активов, поскольку республиканцы заблокировали выделение Киеву дополнительной помощи в размере 60 миллиардов долларов.«”Законопроект предоставит исполнительной власти (США, – ред.) полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины”, – цитирует агентство один из документов, составленных Советом национальной безопасности.

Использовать для финансирования Украины замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов мешают опасения, что эта мера может “запятнать репутацию” американской финансовой системы и спровоцировать “бегство от доллара”, поясняет Bloomberg.

Как пишет агентство, в Евросоюзе настороженно относятся к планам администрации США, опасаясь ответных мер со стороны Москвы. Кроме того, подобное решение не поддержат в Китае, Индии, Бразилии и Южной Африке, говорится в статье.«”Это (конфискация суверенных активов РФ Соединенными Штатами, – ред.) будет отвергнуто странами, которые представляют большинство населения мира. Включая те страны, с которыми мы стараемся сблизиться во многих областях”, – такое мнение высказал американский экономист Бенн Стейл.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто объяснил, какой ущерб конфискация российских активов нанесла бы США.Прямой эфирКто рассудит? Продажа активов российских бизнесменов на Украине5 января, 21:04

Взято отсюда.