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СМИ: Белый дом заподозрил Россию в использовании на Украине ракет КНДР

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СМИ: Белый дом заподозрил Россию в использовании на Украине ракет КНДР

Российская армия начала использовать на Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, пишет американская газета The Washington Post.

Издание ссылается на двух чиновников Белого дома, которые заявили, что недавно Пхеньян якобы передал Москве пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

Американская сторона обвинила российскую армию в использовании этих реактивных снарядов в зоне боевых действий на Украине. «”Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников”, – поделился мнением с WP один из собеседников.

Аналогичные заявление на брифинге в четверг сделал координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.«

"Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, 2 января ВС России якобы снова использовали полученные от КНДР ракеты для удара по военной инфраструктуре Украины.

Каких-либо доказательств своим утверждениям Кирби не привел.

Радио Sputnik со ссылкой на испанские СМИ писало об исчерпании арсеналов ВСУ.

Взято отсюда.

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