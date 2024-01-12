СМИ: Еврокомиссия готова ввести ежегодный аудит помощи Киеву

Еврокомиссия готова ввести ежегодный аудит помощи, предоставляемой Киеву, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать поправки к бюджету ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В декабре Венгрия заблокировала принятие поправок к бюджету ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающие выделение киевскому режиму дополнительных 50 миллиардов евро. Повторное обсуждение вопроса ожидается на внеочередном саммите Евросоюза в конце января.

ЕК готова включить в рассматриваемые документы пункты о пересмотре пакета помощи Украине в 2025 году и даже о ежегодном аудите выплат, а также об “экстренном торможении”, передает РИА Новости содержание статьи. Как пояснили источники Financial Times, последний пункт даст возможность любой стране Евросоюза заявить о своих опасениях по поводу финансирования Киева и вынести вопрос на обсуждение саммита ЕС.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Венгрия предложила Евросоюзу на несколько лет воздержаться от финансовой помощи Украине.

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