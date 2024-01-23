СМИ: Европа и НАТО противоречат друг другу, говоря о конфликте с РФ

В Европе и НАТО звучат противоречивые заявления о вероятности войны с Россией, пишет “Страна.ua”.

Так, отмечает украинское издание, о возможной войне с РФ в ближайшие 3–5 лет вновь заговорил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Министр призвал осознать опасность такого военного конфликта и начать вооружаться.«”Это не столько вопрос подготовки к нападению (России на страны НАТО, – ред.), сколько вопрос его ожидания. Но этого следует ожидать. А если нужно готовиться к опасности, которую вы не знаете, произойдет ли она и когда, то это означает, что вам придется вооружиться”, – заявил он.

Писториусу вторит главком армии Норвегии Эйрик Кристоферсен, который также уверен, что НАТО должно быть готово к нападению РФ, которая, по его словам, наращивает свои военные возможности.«”Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием”, – сказал Кристоферсен.

Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг говорит, что НАТО пока не видит непосредственной угрозы от России для кого-либо из союзников, указывает “Страна.ua”.«”Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников”, – заявил Столтенберг.

Радио Sputnik сообщало, что председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов объяснил цель обнародования “секретного плана” войны РФ с НАТО.

Взято отсюда.