реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Европа и НАТО противоречат друг другу, говоря о конфликте с РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Европа и НАТО противоречат друг другу, говоря о конфликте с РФ

В Европе и НАТО звучат противоречивые заявления о вероятности войны с Россией, пишет “Страна.ua”.

Так, отмечает украинское издание, о возможной войне с РФ в ближайшие 3–5 лет вновь заговорил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Министр призвал осознать опасность такого военного конфликта и начать вооружаться.«”Это не столько вопрос подготовки к нападению (России на страны НАТО, – ред.), сколько вопрос его ожидания. Но этого следует ожидать. А если нужно готовиться к опасности, которую вы не знаете, произойдет ли она и когда, то это означает, что вам придется вооружиться”, – заявил он.

Писториусу вторит главком армии Норвегии Эйрик Кристоферсен, который также уверен, что НАТО должно быть готово к нападению РФ, которая, по его словам, наращивает свои военные возможности.«”Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием”, – сказал Кристоферсен.

Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг говорит, что НАТО пока не видит непосредственной угрозы от России для кого-либо из союзников, указывает “Страна.ua”.«”Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников”, – заявил Столтенберг.

Радио Sputnik сообщало, что председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов объяснил цель обнародования “секретного плана” войны РФ с НАТО.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

В Эстонии потребовали удалить русскоязычные версии сайтов ведомств

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Столтенберг: в НАТО пока не видят угрозы со стороны России

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: французские боевики на Украине “хоронят” отношения РФ и Франции

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

МИД РФ: на будущем трибунале по Украине будут иностранные наблюдатели

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: Европа и НАТО противоречат друг другу, говоря о конфликте с РФ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Мирошник: указ Зеленского – попытка копаться в делах России

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Франция убивает аграриев и рыбаков

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Я жив”. Наемник Дрион из “харьковского списка” вышел на связь

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Пушилин рассказал, как далеко от Донецка находятся позиции ВСУ

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске