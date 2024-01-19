СМИ: Евросоюз начал обсуждать новые антироссийские санкции

Представители стран Евросоюза приступили к обсуждению нового пакета санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.«
"Европейский союз начал обсуждать новый пакет санкций, который там собираются принять к 24 февраля", – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в новый, 13-й, пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков и меры против якобы обхода рестрикций Россией.
Радио Sputnik сообщало, что Минфин США заявил о введении новых антироссийских санкций.
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