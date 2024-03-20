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СМИ: Генпрокуратура Германии расследует утечку из бундесвера

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СМИ: Генпрокуратура Германии расследует утечку из бундесвера

Генеральная прокуратура Германии начала расследование утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, передает немецкий телеканал WDR.

Главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных ракет Taurus.«

"Скандал с прослушиванием и утечкой телефонных разговоров о Taurus теперь стал делом немецкой судебной системы. По информации WDR, сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении неизвестных лиц. Формально подозрение таково: агентурная деятельность спецслужб. Федеральная прокуратура Карлсруэ предполагает, что телефонную конференцию тайно записала российская спецслужба. Расследование инцидента теперь поручено Федеральному управлению уголовной полиции (BKA). Следователи должны выяснить, как получилось, что разговор чиновников бундесвера был прослушан и кто именно за это несет ответственность", – говорится в публикации.

Отмечается, что расследованием занимаются Служба военной контрразведки (MAD) и несколько ведомств Министерства обороны. При этом пока неясно, будет ли начато дисциплинарное производство в отношении участвовавших в разговоре военнослужащих из-за использования неподходящего канала связи.

Радио Sputnik ранее писало, что в ФРГ допустили наличие у России “секс-компромата” на немецких политиков.

Взято отсюда.

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