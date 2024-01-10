Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: главу МИД Литвы не позвали на встречу с Зеленским

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: главу МИД Литвы не позвали на встречу с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа не пригласил министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с Владимиром Зеленским, пишет литовское издание Respublika.«”Науседа не пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса на запланированный визит <…> Зеленского и его делегации”, – говорится в материале.

Как пояснил советник президента, встреча Науседы и Зеленского была посвящена военной помощи Украине, поэтому в ней также принял участие министр обороны Арвидас Анушаускас. Однако почему на нее не был приглашен Ландсбергис, он не пояснил, добавляет URA.ru.

Владимир Зеленский находится с визитом в Литве. Как ранее сообщало украинское агентство УНИАН, у главы киевского режима “запланированы переговоры с премьер-министром и главой государства, а также с представителями политических сил и СМИ”

В эфире радио Sputnik политолог Александр Носович рассказал, зачем Зеленский отправился в “турне” по странам Прибалтики.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

11.01.2024

 Погода

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

11.01.2024

 Погода

Климатологи: 2024 год может стать самым жарким в истории

11.01.2024

 Погода

Климатологи: 2024 год может стать самым жарким в истории

11.01.2024

 Общество

Писал стихи, а стал бандитом. Как актер Лев Зулькарнаев прославился после «Слова пацана» и почему не всегда рад своей известности

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

Дрон сбит над Волгоградской областью, сообщил губернатор

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Воронежской области введен режим ЧС после схода боеприпаса

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Пакеты подвисли”: зачем Зеленский едет к заводилам антироссийского фронта

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зеленский потребовал от НАТО исполнить “две конкретные вещи”

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix