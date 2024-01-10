СМИ: главу МИД Литвы не позвали на встречу с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа не пригласил министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с Владимиром Зеленским, пишет литовское издание Respublika.«”Науседа не пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса на запланированный визит <…> Зеленского и его делегации”, – говорится в материале.

Как пояснил советник президента, встреча Науседы и Зеленского была посвящена военной помощи Украине, поэтому в ней также принял участие министр обороны Арвидас Анушаускас. Однако почему на нее не был приглашен Ландсбергис, он не пояснил, добавляет URA.ru.

Владимир Зеленский находится с визитом в Литве. Как ранее сообщало украинское агентство УНИАН, у главы киевского режима “запланированы переговоры с премьер-министром и главой государства, а также с представителями политических сил и СМИ”

В эфире радио Sputnik политолог Александр Носович рассказал, зачем Зеленский отправился в “турне” по странам Прибалтики.

Взято отсюда.