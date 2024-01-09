Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Канада забыла о данном Украине разработать ЗРК NASAMS для нужд ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Канада забыла о данном Украине разработать ЗРК NASAMS для нужд ВСУ

Киев так и не получил от Оттавы зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада годом ранее приобрела у США для нужд украинской армии, сообщает телеканал CTV.

Журналисты предположили, что причиной задержки поставок могло быть то, что названный ЗРК просто забыли произвести.

Отмечается, что 10 января 2023 года канадская сторона пообещала изготовить для ВСУ систему противоракетной обороны класса “земля – воздух”.

Однако год спустя одно из предприятий ВПК, которое, как утверждается, участвовало в разработке ЗРК, заявило об отсутствии контракта на создание NASAMS.

Канада оплатила Соединенным Штатам полную стоимость системы, чтобы получить возможность заключить прямое оружейное соглашение с Украиной.

Американские власти в свою очередь подписали контракт на производство NASAMS с фирмой Raytheon.

Радио Sputnik сообщало, что у Британии закончилось вооружение, которое можно передать Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Умеров решил нанести упреждающий удар”. Что творится в Минобороны Украины?

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лидер ХДС Мерц призвал Шольца передать Киеву ракеты Taurus

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Важная деталь”. Что значит для жителей Украины новый закон о мобилизации

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Только один ответный залп”. В сенате США рассказали о снарядном голоде ВСУ

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Опубликовано первое фото российского ЗРК “Гибка-С” в зоне СВО

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Раде назвали законопроект кабмина о мобилизации антиконституционным

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Плохие новости для Киева. В США заявили о стратегической инициативе ВС РФ

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: немцам обещали, что “все будет отлично”, а ничего не отлично

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix