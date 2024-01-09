Киев так и не получил от Оттавы зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада годом ранее приобрела у США для нужд украинской армии, сообщает телеканал CTV.

Журналисты предположили, что причиной задержки поставок могло быть то, что названный ЗРК просто забыли произвести.

Отмечается, что 10 января 2023 года канадская сторона пообещала изготовить для ВСУ систему противоракетной обороны класса “земля – воздух”.

Однако год спустя одно из предприятий ВПК, которое, как утверждается, участвовало в разработке ЗРК, заявило об отсутствии контракта на создание NASAMS.

Канада оплатила Соединенным Штатам полную стоимость системы, чтобы получить возможность заключить прямое оружейное соглашение с Украиной.

Американские власти в свою очередь подписали контракт на производство NASAMS с фирмой Raytheon.

Радио Sputnik сообщало, что у Британии закончилось вооружение, которое можно передать Украине.

Взято отсюда.