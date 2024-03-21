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СМИ: Киев решил распустить Запорожский областной совет

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СМИ: Киев решил распустить Запорожский областной совет

Депутаты Верховной рады поддержали решение о роспуске Запорожского областного совета и передачу полномочий по управлению подконтрольной ВСУ частью Запорожской области на время военного положения военной администрации, сообщает телеканал “Прямой”.«

"Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации. Решение поддержали 236 народных депутатов", – приводит фрагмент материала РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского.

Взято отсюда.

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