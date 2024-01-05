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СМИ: критиковавшая Залужного нардеп может лишиться поста в комитете Рады

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СМИ: критиковавшая Залужного нардеп может лишиться поста в комитете Рады

Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую хотят лишить должности замглавы комитета по обороне, передает телеканал “Мы Украина”.

В ноябре депутат Алексей Кучеренко предложил руководству парламента отстранить Безуглую от занимаемой должности за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, говорится в материале РИА Новости.«

"Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Об этом сообщил нардеп Вадим Ивченко", – сказано в публикации украинского телеканала.

Безуглая написала в соцсетях, что кадровые вопросы можно решить только голосованием в зале заседаний Рады.

Ее коллега Ярослав Железняк подтвердил, что решение будет считаться принятым, если за него проголосуют 226 парламентариев, и отметил, что даже в этом случае Безуглая останется в составе комитета.

Безуглая в ноябре призвала Залужного уйти в отставку из-за “отсутствия” у военного командования плана действий на 2024 год.

Ранее радио Sputnik писало, что Безуглая назвала цену ручки на фото Залужного.

Взято отсюда.

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