СМИ: Латвия конфисковала “Дом Москвы” в Риге для помощи Украине

Власти Латвии приняли решение передать “Дом Москвы” в Риге в собственность государства, сообщил портал национального гостелерадио LSM.«

"Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу "Дома Москвы" в собственность государства", – говорится в сообщении.

Предполагается, что здание выставят на аукцион, а вырученные от продажи средства передадут Украине. Также поступало предложение использовать Дом Москвы для помощи украинцам, без конкретных указаний.«”Лица, чье имущество находится в “Доме Москвы”, обязаны в течение семи дней после вступления в силу закона освободить помещения”, – пишет издание.

Как заявили в парламентской комиссии по нацбезопансости Латвии, продажа здания обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности республики, происходящей под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы.

Радио Sputnik сообщало, что в Латвии проведут тренинги по разжиганию вражды в России.

Взято отсюда.