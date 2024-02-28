На территории Украины неофициально действует западный спецназ, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского военного чиновника.«”Все знают, что на Украине есть западный спецназ, об этом просто не заявляли официально”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Собеседник издания также добавил, что недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона было сделано с целью “создания неопределенности” и сдерживания России.

Ранее Макрон сообщил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки войск стран ЕС на Украину, но консенсуса пока не достигли.

Радио Sputnik писало, что в районе Артемовска ликвидирован третий финский наемник.

Взято отсюда.