Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после его резких заявлений об украинском конфликте, сообщает американское издание Politico со ссылкой на французского дипломата.«

"Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину на фоне напряженности в отношениях с союзниками из-за его все более резких комментариев… Макрон теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину с ощутимыми результатами", – говорится в сообщении.

По данным издания, Елисейский дворец опроверг предположения, что визит откладывается из соображений безопасности.

Ранее газета La Tribune со ссылкой на источник в администрации французского лидера писала, что Макрон может снова отложить свою поездку в Киев из соображений безопасности. По словам собеседника издания, это связано с произошедшими у порта Одессы взрывами во время визита греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в украинский город.

Также сообщалось, что французский лидер может посетить украинскую столицу в компании других европейских лидеров, добавляют Argumenti.ru

Это уже не первый перенос визита Макрона на Украину. Изначально планировалось, что президент Франции посетит Киев 13–14 февраля, однако визит был также перенесен “из соображений безопасности”.

Радио Sputnik также рассказало, какой совет генсек НАТО Йенс Столтенберг дал французскому лидеру Макрону после его заявлений об Украине.

Взято отсюда.