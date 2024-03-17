реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СМИ: одна из стран НАТО может закрепить разворот в сторону России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ: одна из стран НАТО может закрепить разворот в сторону России

Итоги грядущих президентских выборов в Словакии могут закрепить курс этой страны на сближение с Россией, проводимый вернувшимся на пост премьер-министра Робертом Фицо, пишет агентство Bloomberg.«”С возвращением к власти Роберта Фицо в прошлом году Словакия свернула в сторону политики венгерского премьера Виктора Орбана, став одной из самых пророссийских стран в Европе. Словакия по-прежнему формально выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но сдвиг оказался драматичным. И президентские выборы, которые состоятся в следующие выходные, могут в конечном итоге закрепить эту траекторию”, – говорится в статье.

Уточняется, что фаворитом избирательной гонки является кандидат в президенты Питер Пеллегрини, разделяющий взгляды Фицо и выступающий за “мир и покой” в словацком обществе.«

"Видение Фицо "суверенной словацкой внешней политики" означает отказ от предоставления Украине какой-либо военной помощи. И он демонстративно упрекнул союзников по ЕС в отсутствии у них амбиций по достижению мира на Украине во время недавних переговоров в Париже", – пишет автор материала.

Отмечается, что на прошлой неделе чешское правительство приостановило правительственные консультации с Братиславой из-за разногласий во внешней политике, а Франция решила не приглашать представителей Словакии на дальнейшие переговоры по мирному процессу на Украине.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Словакии предложили Западу альтернативу отправке войск на Украину.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Алтайские общественники рассказали о пресечении провокаций на выборах президента

Алтайские общественники рассказали о пресечении провокаций на выборах президента

Фото: Олег Укладов Общественные наблюдатели в целом оценили ситуацию на…

В Камне-на-Оби отметили Солнечную Масленицу

В Камне-на-Оби отметили Солнечную Масленицу

В Камне на набережной сегодня было жарко. Народ с настроением…

В Алтайском крае прошёл фестиваль «Сибирская Масленица»

В Алтайском крае прошёл фестиваль «Сибирская Масленица»

В селе Новотырышкино Смоленского района накануне прошёл традиционный народный фестиваль…

Кинолог рассказал, какими болезнями человека могут заразить собаки

При этом и сам человек может заразить своего питомца Собака…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp