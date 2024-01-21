СМИ: отказ от переговоров с РФ стал причиной провала Зеленского в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе банкиры с Уолл-стрит не решились инвестировать в Украину из-за неготовности Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, пишет журналист Чарльз Гаспарино в статье для The New York Post.«

"Влиятельные банкиры … вели себя так, будто они были готовы заключить сделку, сначала перед камерами, а затем перед самим Зеленским во время частной встречи, где они обсуждали, как восстановить инфраструктуру, построить технологическую экономику и производство. Однако, как мне сказали, Зеленский ушел с пустыми руками. На прошлой неделе люди, управляющие крупнейшими инвестиционными домами мира, не взяли на себя ни одного жесткого обязательства", – говорится в публикации.

По словам автора, инвесторы опасаются вкладывать деньги в Украину, пока там продолжаются боевые действия.«”Инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не получат прибыли от капитала. Во время переговоров за закрытыми дверями… Зеленский мог еще больше усугубить свое затруднительное положение. Он не дал понять, что готов провести мирные переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным… Это означает, что частные деньги в любых существенных суммах в ближайшее время не появятся”, – заключил Гаспарино.

Ранее радио Sputnik писало, что в Белом доме похвалили Зеленского за “сдержанность” в Давосе.

Взято отсюда.