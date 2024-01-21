реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: отказ от переговоров с РФ стал причиной провала Зеленского в Давосе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: отказ от переговоров с РФ стал причиной провала Зеленского в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе банкиры с Уолл-стрит не решились инвестировать в Украину из-за неготовности Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, пишет журналист Чарльз Гаспарино в статье для The New York Post.«

"Влиятельные банкиры … вели себя так, будто они были готовы заключить сделку, сначала перед камерами, а затем перед самим Зеленским во время частной встречи, где они обсуждали, как восстановить инфраструктуру, построить технологическую экономику и производство. Однако, как мне сказали, Зеленский ушел с пустыми руками. На прошлой неделе люди, управляющие крупнейшими инвестиционными домами мира, не взяли на себя ни одного жесткого обязательства", – говорится в публикации.

По словам автора, инвесторы опасаются вкладывать деньги в Украину, пока там продолжаются боевые действия.«”Инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не получат прибыли от капитала. Во время переговоров за закрытыми дверями… Зеленский мог еще больше усугубить свое затруднительное положение. Он не дал понять, что готов провести мирные переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным… Это означает, что частные деньги в любых существенных суммах в ближайшее время не появятся”, – заключил Гаспарино.

Ранее радио Sputnik писало, что в Белом доме похвалили Зеленского за “сдержанность” в Давосе.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Думает, у него есть партнеры”. В Сети рассказали Зеленскому о его ошибках

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российская система ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Сальдо рассказал о сбитых под Херсоном ракетах ВСУ, летевших на Крым

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Погибли исключительно мирные люди”. Эксперт об ударе ВСУ по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

МО РФ: система ПВО сбила над западным побережьем Крыма две авиаракеты ВСУ

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Пушилин: число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло до 25

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Китае рассказали о превосходстве российских танков Т-80БВМ над Leopard 2

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске