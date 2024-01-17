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СМИ: польские предприятия ВПК в разы увеличивают производство

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СМИ: польские предприятия ВПК в разы увеличивают производство

В Польше предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в разы увеличивают объемы производства благодаря огромным инвестициям на фоне украинского конфликта, пишет польская газета Rzeczpospolita.«

"Через два года радомский Łucznik хочет производить 100 тысяч винтовок в год. Еще до конфликта на Украине такое заявление прозвучало бы как научно-фантастический рассказ. Сегодня доверие к нему обеспечивается благодаря инвестициям и технологическому ускорению, которые видны невооруженным глазом", – говорится в статье.

Отмечается, что даже недавно модернизированные предприятия готовятся увеличить производственные мощности – в частности, завод Huta Stalowa Wola, производитель дальнобойных самоходных гаубиц Krab и автоматических минометов Rak, перед СВО завершивший технологическую модернизацию, планирует за два года удвоить объемы производства.«”Гонка со временем продолжается и на побережье: завершаются инвестиции в инфраструктуру верфей Remontowa Shipbuilding и военной верфи PGZ, реконструированных после многих лет застоя. На эти верфи возложена основная нагрузка по строительству трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения из серии Miecznik за 15 миллиардов злотых. Аналитики надеются, что это остановит прогнозируемый не так давно развал ВМС Польши. Закладка киля первого Miecznik запланирована на январь”, – пишет издание.

Также сообщается, что компания Autosan, которая “ранее пыталась попытать счастья в производстве электробусов”, при поддержке Huta Stalowa Wola начала производить высокомобильные многоцелевые бронемашины Waran.

Кроме того, по словам автора, “на подъеме инвестиций” находится крупнейший производитель тротила в Европе – Nitro-Chem из Быдгоща, чьи производственные мощности будут многократно увеличены благодаря запуску полностью автоматизированной установки по начинению взрывчаткой артиллерийских боеприпасов.

Благодаря всплеску спроса на взрывчатку, порожденному украинским конфликтом, это предприятие ускорило производство тротила до максимального уровня – работа идет круглосуточно, в три смены, рассказал глава Nitro-Chem Доминик Савицкий.

Ранее радио Sputnik писало, что Брюссель проводит аудит предоставленного Украине вооружения.

Взято отсюда.

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