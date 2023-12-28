Потеря контроля над Марьинкой вооруженными силами Украины может подорвать позиции ВСУ в других регионах страны, пишет Newsweek.«

"Потеря города может подорвать моральный дух украинцев и открыть путь к дальнейшим успехам Москвы", – приводит РИА Новости фрагмент материала.

В статье говорится, что после взятия Марьинки вооруженные силы России могут заставить ВСУ отступить из соседних городов, дестабилизируя позиции украинской армии в регионе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил главе государства Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР российскими войсками.

Радио Sputnik сообщало, что главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки.

Взято отсюда.