Наносимые российскими военными ракетные удары, а также нехватка эффективных систем ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружения, пишет Asia Times.

В статье отмечается, что тяжелое положение Киева усугубляется тем, что украинский оборонный сектор не был вовремя полностью переведен на военные рельсы, отчасти поэтому страна испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов.«”Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины”, – сказано в материале.

Кроме того, в ВСУ наблюдается дефицит систем противовоздушной обороны для противодействия массированным атакам российских войск, добавили обозреватели.

Радио Sputnik писало, что в США встревожены появлением у ВС России “неуязвимой” бомбы.

Взято отсюда.