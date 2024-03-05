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СМИ рассказали о прохладном отношении к украинскому послу в Китае

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СМИ рассказали о прохладном отношении к украинскому послу в Китае

Китайские органы государственной власти в большинстве случаев отклоняют запросы о встречах, поступающие из украинского посольства, передает Bloomberg.«”Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов”, – сообщает агентство, ссылаясь на источник.

Отмечается, что при этом российское посольство в Китае за прошедший год организовало 27 визитов в Пекин высших российских должностных лиц, включая президента Владимира Путина.

По словам источника, Украина также не пользуется однозначной поддержкой со стороны международного дипломатического сообщества в Пекине.«”На мероприятии в посольстве Украины 22 февраля, посвященном (второй годовщине начала СВО, – ред.), присутствовали западные дипломаты, в том числе посол США Николас Бернс и посол Великобритании Кэролайн Уилсон. Напротив, из более чем 100 приглашенных дипломатов из стран Глобального Юга, находящихся в Пекине, прибыли только полдюжины”, – рассказал собеседник информагентства.

Ранее радио Sputnik рассказало о турне спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, направленном на содействие урегулированию кризиса на Украине.

Взято отсюда.

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