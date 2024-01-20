Российская армия будет уничтожать военную инфраструктуру на всей территории Украины в случае попыток ВСУ нанести удары по Крыму, считает обозреватель Лукас Лейрос.«

"Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", – сказано в статье.

По словам журналиста, российские войска будут наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как они это делали после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне боевых действий.

Радио Sputnik рассказало, как удары российскими “Кинжалами” повлияли на снабжение ВСУ.

Взято отсюда.