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СМИ: растущая мощь российской армии лишила ВСУ одного из важных преимуществ

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СМИ: растущая мощь российской армии лишила ВСУ одного из важных преимуществ

Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне конфликта, учитывая высокую эффективность средств радиоэлектронной борьбы ВС России, пишет Business Insider.«”Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее”, – сказано в статье.

Как отметили журналисты, украинские военнослужащие часто используют в зоне боев беспилотники и дроны гражданского назначения, модифицируя их под военные нужды.

Такие БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ ввиду нехватки боеприпасов, связанной с ослабшей поддержкой со стороны западных союзников Киева, а из-за совершенствования российских систем РЭБ эти “обычные” дроны стали непригодными для использования, заключили обозреватели.

Западные СМИ неоднократно отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Они, как писала, в частности, американская газета The New York Times, успешно сбивают большинство украинских беспилотников.

Радио Sputnik также сообщало, что средства РЭБ уничтожили над Брянской областью три ударных дрона ВСУ.

Взято отсюда.

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