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СМИ: Россия в зоне СВО использует комбинацию дронов, “уничтожающую все”

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СМИ: Россия в зоне СВО использует комбинацию дронов, "уничтожающую все"

Вооруженные силы России используют комбинацию беспилотников “Орлан-10” и “Ланцет” для уничтожения всех видов вооружения украинской армии, пишет американский журнал Foreign Affairs.«”С конца 2022 года Россия использовала комбинацию двух беспилотных летательных аппаратов отечественного производства, “Орлан-10” (беспилотник наблюдения, – ред.) и “Ланцет” (ударный беспилотник, – ред.), для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков”, – говорится в материале.

Автор статьи отметил, что Украина стала отставать от российских разработок в области этого вида вооружений.

По оценкам украинских официальных лиц, Россия сейчас может производить или закупать около 100 000 беспилотников в месяц, в то время как Украина может производить только половину этого количества. Международные санкции также не остановили другие виды российского военного производства, добавил автор публикации.

В материале подчеркивается, что в Европе и в Соединенных Штатах нарастает усталость от военных действий, а поддержка Украины начинает ослабевать.«”У России достаточно запасов боеприпасов и производственных линий, чтобы продолжать боевые действия еще как минимум год.. Украине потребуется обеспечить дополнительные поставки боеприпасов с Запада, если она планирует так далеко на будущее”, – говорится в статье.

Ранее радио Sputnik писало, какого важного преимущества лишила ВСУ растущая мощь российской армии.

Взято отсюда.

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