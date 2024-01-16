СМИ: российские компании массово покидают Кипр

Крупные российские компании массово покидают Кипр, пишет местная газета “Филелефтерос”.«

"Текущий период характеризуется как период изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре. И это потому, что массовый выезд российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться. Субъекты предпринимательства со значительным оборотом переводятся либо в Россию (в специальный административный район), либо в соседние страны, например, Казахстан. Кроме того, двузначное количество компаний с огромным объемом работы в своем секторе заявили в последние месяцы, что скоро попрощаются с Кипром навсегда, что, как ожидается, сделают и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем", – говорится в статье.

Отмечается, что СМИ связывают происходящее с политикой новых кипрских властей, заявивших об абсолютной нетерпимости к попыткам обхода антироссийских санкций, несмотря на то, что до СВО объем прямых инвестиций российских резидентов составлял 162 миллиарда долларов и в пять раз превышал ВВП Кипра.«”Борьба с уклонением от санкций – это возможность для Кипра укрепить свой престиж как надежный деловой и финансовый центр”, – заявил в июне новый президент республики Никос Христодулидис.

Радио Sputnik также писало о запрете банкам на Кипре проводить операции с рублями.

Взято отсюда.