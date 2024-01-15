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СМИ: “семейная фотография” – главное достижение встречи по Украине в Давосе

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СМИ: "семейная фотография" – главное достижение встречи по Украине в Давосе

Фотография с большим количеством лиц участников стала главным достижением встречи в Давосе, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, такое мнение высказал глава бюро газеты Financial Times в Брюсселе Генри Фой.«

"Для западных советников по нацбезопасности, присутствовавших вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым – более крупная и разнообразная "семейная фотография", чем в прошлый раз", – цитирует его РИА Новости.

Встреча проходила в начале Всемирного экономического форума. По словам журналиста, в ней участвовало больше людей, чем в аналогичном мероприятии на Мальте в октябре.

Однако “никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло”, считает Генри Фой.«

"Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", – отметил он в статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине – это больше про разговоры, чем про мир".

Ранее радио Sputnik сообщало, как прокомментировал сенатор Алексей Пушков заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о безальтернативности участия России в урегулировании конфликта на Украине.

Взято отсюда.

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