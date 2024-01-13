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СМИ: серия взрывов прогремела в Кременчуге в Полтавской области Украины

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СМИ: серия взрывов прогремела в Кременчуге в Полтавской области Украины

Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил телеканал “5.ua”.«

"Взрывы в Кременчуге. По предварительной информации, работает ПВО", – приводит РИА Новости размещенное в соцсетях сообщение телеканала.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, в субботу утром на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Взято отсюда.

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