Украинская система ПВО, включающая ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32, когда ВС России наносили массированные удары, заявил немецкий корреспондент Гуидо Шмидтке.

В эфире Youtube-канала Die Welt он сказал, с учетом неуязвимости Х-32 и высокой скорости ни одну такую ракету еще не удалось сбить украинской ПВО, которая усилена установкой Patriot.«

"Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", – отметил журналист.

Радио Sputnik также рассказало, почему Минобороны ФРГ решило вывести системы ПВО и военный персонал из Польши.

Взято отсюда.