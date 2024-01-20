СМИ: Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила введенный ее предшественницей запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, сообщает издание Pravda.

“Об открытии сотрудничества с Россией и Белоруссией объявляет новое Министерство культуры. С понедельника решение министра культуры Мартины Шимковичовой отменило запрет на общение и сотрудничество с Россией и Белоруссией”, – говорится в публикации.

Издание поясняет, что 2 марта 2022 года Наталья Миланова, возглавлявшая тогда Минкульт, приказала всем подразделениям ведомства и входящим в его состав организациям “приостановить любое академическое, культурное или иное подобное официальное сотрудничество с Российской Федерацией или Республикой Беларусь”.

Новый министр Мартина Шимковичова отменила этот запрет с 15 января 2024 года.«”В мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели искусства и культуры не должны за это платить”, – пояснил представитель министра Павел Чорба.

Радио Sputnik также писало, что президент России Владимир Путин заявил о невозможности “отмены” российской культуры.

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