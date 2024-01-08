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СМИ сообщили о серии взрывов в городах на востоке Украины

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СМИ сообщили о серии взрывов в городах на востоке Украины

Взрывы раздаются в ряде крупных городов на востоке Украины на фоне объявленной в стране воздушной тревоги, сообщают местные СМИ.«

"В (подконтрольном Вооруженным силам Украины городе, – ред.) Запорожье слышны взрывы", – приводит РИА Новости сообщение, опубликованное в Telegram-канале агентства "Укринформ".

Ранее стало известно о раздавшихся в Днепропетровске взрывах. Кроме того, украинское издание “Зеркало недели” написало о возможном ракетном обстреле родного города Владимира Зеленского – расположенного в Днепропетровской области Кривого Рога.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в Харькове и других населенных пунктах в регионе.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило об объявленной на всей территории Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.

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