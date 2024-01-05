СМИ: спикер Джонсон может поговорить с Байденом об оказании помощи Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может напрямую обсудить с президентом Джо Байденом вопрос оказания помощи Украине и миграционный кризис, передает Bloomberg.«

"Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность провести переговоры с президентом Джо Байденом о помощи Украине и миграционной политике, пока дискуссии в сенате о двухпартийном компромиссе затягиваются", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.

По словам источника, Джонсон при этом надеется, что сенаторы смогут найти решение, которое бы устроило представителей обеих партий.

Американский конгресс так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, после чего в администрации сообщили, что без одобрения законодателей не смогут оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

Республиканцы требуют от Байдена согласования жестких мер охраны границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.

Дискуссии о миграционной политике стали главной причиной, по которой конгрессу до ухода на январские каникулы не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Радио Sputnik писало, что система ЗРК Patriot не спасла Украину от нанесенных российской армией разрушительных ракетных ударов по военной инфраструктуре.

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