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СМИ: США и Турция договорились о “схеме гармонизации санкций”

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СМИ: США и Турция договорились о "схеме гармонизации санкций"

США пообещали не принимать меры против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, пока Турция не проведет собственное расследование каждого такого эпизода, рассказали источники турецкой газеты Hürriyet.«

"Одна из тем, которую недавно обсудили и согласовали, чрезвычайно важна для Турции. Компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции о проведении расследования. Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой схеме гармонизации санкций, США сначала уведомят Турцию… и запросят информацию по этому вопросу", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

По данным Hürriyet, если Турция проведет расследование и сообщит США о результатах, “ограничительные меры будут приняты при необходимости”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что турецкий нефтяной терминал отказался принимать грузы из России.

Взято отсюда.

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