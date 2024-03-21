СМИ: США предложили G7 способ использовать активы РФ для помощи Киеву

США предложили G7 выпустить облигации для помощи Киеву, обеспеченные прибылью от замороженных российских активов, сообщают источники агентства Bloomberg.«

"США предложили своим союзникам по Большой семерке создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью, полученной от замороженных российских суверенных активов, и использовать полученные средства для поддержки Украины, по словам людей, знакомых с планом. Это предложение объединит 280 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, которые были иммобилизованы странами Большой семерки и Европейским Союзом, в SPV (компания специального назначения, – ред.), прибыль от которой поддержала бы так называемые облигации свободы", – говорится в статье.

По данным источников агентства, обсуждение этой идеи находится на ранней стадии, и некоторые страны, включая Германию и Францию, относятся к ней с осторожностью.

Ранее в эфире радио Sputnik публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал найденный европейцами “ядовитый способ” использовать активы РФ.

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