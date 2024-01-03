СМИ: США разрешили Украине самой определять дальность ударов из HIMARS

США разрешили командованию ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов, наносимых из РСЗО HIMARS, пишет “Страна.ua” со ссылкой на слова американского посла на Украине Бриджит Бринк.«

"Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS", – приводятся слова диплома в Telegram-канале украинского издания.

По словам Бринк, Вашингтон намерен передать ВСУ эти системы в ближайшее время.

Радио Sputnik также писало, как в США оценили вероятные сроки завершения конфликта на Украине.

Взято отсюда.