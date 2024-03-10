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СМИ: танк Challenger 2 “сел в лужу” во время демонстрации журналистам

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СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам

Американский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда ВСУ для журналистов, пишет британская газета The Sun.«”Команда пригласила (журналистов) The Sun подняться на борт, и мы сидели на башне, пока Challenger 2 двигался по сельской местности. <…> Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под “проблемами с мобильностью”, когда танк погрузился в болото”, – говорится в публикации.

Журналисты признали, что британский танк действительно уязвим перед весенней распутицей. Однако в итоге инцидент с “севшим в лужу” танком стал “тренировочным упражнением” для ВСУ, добавляет газета “Взгляд”.

Радио Sputnik писало, какое оружие придет на смену танкам после украинского конфликта.

Взято отсюда.

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