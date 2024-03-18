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СМИ: телеведущий Ургант заявил, что не уезжал из России

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СМИ: телеведущий Ургант заявил, что не уезжал из России

Телеведущий Иван Ургант заявил, что из России не уезжал, при этом не стал рассказывать, планирует ли вернуться в эфир, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Ургант впервые за долгое время появился на публике, со своей супругой Натальей Кикнадзе он пришел на прощание с народным артистом России Александром Ширвиндтом, которого телеведущий считает своим учителем.«

"В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил", – приводит издание слова Урганта.

Журналисты спросили телеведущего, когда тот планирует окончательно вернуться в Россию. В ответ он сказал, что никуда и не уезжал.

При этом вопрос журналистов о возможном возвращении Урганта в эфир остался без ответа.

В августе 2023 года Ургант выступил ведущим рок-фестиваля с участием групп, осудивших СВО. Сам телеведущий неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу “Вечерний Ургант” исчезло из эфира Первого канала.

Радио Sputnik рассказало о причине отмены спектакля с примой Большого театра в Южной Корее.

Взято отсюда.

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