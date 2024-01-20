Администрация Белого дома осталась довольна сдержанным поведением “обычно энергичного” Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говорится в материале NBC News.«

"Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации (президента США Джо) Байдена", – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Собеседник NBC News отметил, что в то же время некоторые чиновники назвали поведение Зеленского слишком резким, поскольку он позволил себе давить на конгрессменов.

В этой связи помощники Байдена заявили законодателям, что Украина проиграет в конфликте в течение нескольких недель, если конгресс не одобрит выделение Киеву помощи.«

"Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть за считанные недели", – сообщает NBC News.

Радио Sputnik писало, к чему, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, в ближайшей перспективе следует готовиться Зеленскому.

Взято отсюда.