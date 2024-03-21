СМИ: в Брюсселе хотят закупать оружие для Киева в обход договора о ЕС

Брюссель намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета сообщества ради усиления военной помощи Киеву, пишет британская газета Financial Times.

В феврале 2022 года государства – участники ЕС согласились финансировать поставки оружия на Украину, но только через фонд формируемый из внебюджетных средств ЕС фонд.

Отмечается, что это решение в случае реализации поможет обойти статью 41(2) договора, положения которой регулируют деятельность объединения. «

"Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

По словам четырех неназванных источников Financial Times, Еврокомиссия со своей стороны также предложила группе юристов пересмотреть упомянутый пункт договора.

“Это был бы прорыв, и это могло бы многое изменить”, – заявил газете один из источников.

Радио Sputnik сообщало, что в Чехии обозначили возможный срок поставки боеприпасов на Украину.

Взято отсюда.