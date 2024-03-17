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СМИ: в Чехии заявили о “союзниках” РФ, которые поставляют снаряды Украине

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СМИ: в Чехии заявили о "союзниках" РФ, которые поставляют снаряды Украине

Чешские чиновники утверждают, что некоторые союзники России поставляют снаряды Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.«

"Чиновники (из Чехии) уклончиво говорят о том, откуда поступают снаряды (Украине), но утверждают, что среди поставщиков есть и союзники России", – приводит РИА Новости фрагмент публикации издания.

При этом не уточняется, какие именно страны занимаются поставками.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние.

Радио Sputnik рассказало, какой совет дал Киеву американский обозреватель Коннор Эколс, пока на Украине окончательно не наступил крах.

Взято отсюда.

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