СМИ: в Давосе настаивают на мирном урегулировании конфликта на Украине

Представители политической элиты разных стран в кулуарах форума в Давосе настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, пишет газета The New York Times.

Как следует из материала, на этом мероприятии украинский кризис – обсуждаемая, но не доминирующая тема.

Отмечается, что представители истеблишмента и бизнесмены из стран Европы продолжают выражать поддержку Киеву, но также обращают внимание на возможную потерю им финансовой поддержки.«

"Публично и в частном порядке они настаивают на дипломатическом прекращении войны", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Ежегодный Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января.

Радио Sputnik сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал конфликт на Украине “войной на истощение”.

Взято отсюда.