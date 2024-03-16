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СМИ: в ЕП депутаты от правящей коалиции ФРГ одобрили поставки Taurus Киеву

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СМИ: в ЕП депутаты от правящей коалиции ФРГ одобрили поставки Taurus Киеву

Хотя бундестаг поддерживает канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против поставок на Украину крылатых ракет Taurus, представители немецкой правящей коалиции в Европарламенте в конце февраля проголосовали за противоположную позицию, пишет немецкий таблоид Bild.«”В ходе двух голосований в Страсбургском парламенте ЕС 29 февраля политики из СДПГ, СвДП и “Зеленых” проголосовали кристально чистым большинством за резолюцию, согласно которой Украине нужны крылатые ракеты, такие как Taurus, для защиты от российских атак… Одобрение было сильным во всех политических группах: 451 голос за, 46 против и 49 воздержавшихся”, – говорится в статье.

Отмечается, что бундестаг в Берлине при этом уже дважды проголосовал против предложенного блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Taurus на Украину.

Эта ситуация вызвала “смешанные чувства” у представителей консерваторов из блока ХДС/ХСС, пишет издание.

“Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство “Светофора” в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, “Зеленых” и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей. Это значит говорить раздвоенным языком”, – сказал изданию Даниэль Каспари, глава фракции ХДС/ХСС в Европарламенте.

Ранее радио Sputnik сообщило, что бундестагу рассказали о рисках для Германии, к которым может привести передача Taurus Украине.

Взято отсюда.

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