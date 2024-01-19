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СМИ: в Финляндии опасаются влияния забастовок на поставки Украине

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СМИ: в Финляндии опасаются влияния забастовок на поставки Украине

Запланированные на февраль забастовки в Финляндии затормозят или остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что крупные забастовки запланировал индустриальный профсоюз Финляндии. Они должны пройти 1 и 2 февраля. В список объектов, на которых пройдут акции, также входят четыре завода-производителя боеприпасов Nammo. Это уже вызвало критику и дискуссии в социальных сетях, отмечает издание.

Директор завода Пекка Химанка заявил, что забастовки, если они состоятся, повлияют и на Украину.«

"Мы ничего не ввозим напрямую на Украину, но туда товары доставляют Силы обороны и государство. Конечно, на них это окажет влияние", – приводит "Газета.ru" слова директора.

Как отметил главный управляющий завода Наммо в Лапуа Терхо Вольтти, о предстоящих забастовках было известно уже давно. По его мнению, они затронут около 150 рабочих в Лапуа.

Радио Sputnik сообщало, что протестующие немецкие фермеры блокируют дороги в ФРГ.

Взято отсюда.

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