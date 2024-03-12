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СМИ: в ФРГ половине ракет Taurus необходима модернизация

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СМИ: в ФРГ половине ракет Taurus необходима модернизация

Только половина из 600 крылатых ракет Taurus в ФРГ может использоваться, правительство Германии приняло решение довести их до полной боевой готовности, сообщает издание Die Welt.

В публикации говорится, что ракеты будут модернизированы, несмотря на отказ Берлина передать их Киеву.«”Будут модернизованы все Taurus, находящиеся на вооружении бундесвера”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

В публикации поясняется, что всего в Вооруженных силах Германии насчитывается около 600 систем дальнобойных крылатых ракет, из которых к использованию пригодна только половина из имеющегося количества.«”Точное количество (систем дальнобойных крылатых ракет, – ред.) является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата (готовности к использованию, – ред.) истек”, – цитирует агентство фрагмент статьи.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.

Радио Sputnik также сообщало, что в Германии детям показали видео про ракету Taurus, которая “хочет” на Украину.

Взято отсюда.

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