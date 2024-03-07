СМИ: в НАТО заговорили об отчаянных мерах из-за ситуации на Украине

. НАТО готово пойти на эскалацию ситуации из-за провалов украинских войск на поле боя и ухудшающейся ситуации на Украине, пишет издание Asia Times.

В публикации говорится, что члены Североатлантического альянса заговорили об “отчаянных мерах”. «

"В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения. В этой ситуации мужчины и женщины с натовской и украинской стороны рассматривают отчаянные меры", – говорится в материале.

По данным издания, в НАТО считают, что альянс должен продемонстрировать способность победить в конфликте. «

"НАТО считает, что оно должно играть жестко и выглядеть так, будто оно способно выиграть войну, хотя всем известно, что у альянса нет ни войск, ни военной техники, ни боеприпасов для этого", – отмечается в статье.

Автор материала напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке сухопутных войск на Украину, а генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии.«”Это может стать началом общеевропейского пожара. Ближайшие месяцы будут решающими”, – говорится в материале.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Совете Федерации отреагировали на расширение НАТО.

Взято отсюда.