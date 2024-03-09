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СМИ: в Вашингтоне ожидали ядерного удара РФ по Украине с самого начала СВО

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СМИ: в Вашингтоне ожидали ядерного удара РФ по Украине с самого начала СВО

США начали “тщательно готовиться” к возможному нанесению Россией ядерного удара по территории Украины с конца 2022 года, сообщает телеканал CNN.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили журналистам, что администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена вероятностью российского удара по Украине тактическим ядерным оружием. «”Мы должны были спланировать все так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет”, – сказал собеседник телеканала.

Другой чиновник отметил, что летом–осенью 2022 года американский Совет национальной безопасности инициировал несколько совещаний в целях разработки плана действий на случай “либо четких признаков подготовки ядерного удара”, либо ситуации, при которой тактическое ЯО уже применено.

Радио Sputnik также писало, что в США заговорили о “единственном рациональном решении” в отношениях с Россией.

Взято отсюда.

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