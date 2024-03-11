В Великобритании нашли мертвым наемника Гарри Грегга, воевавшего на стороне украинской армии, пишет газета The Telegraph.

По данным британского издания, мужчина был найден в своем доме в Норфолке. Предположительно, он покончил с собой из-за сильного посттравматического стрессового расстройства, полученного на Украине.

Отмечается, что Грегг не имел военной подготовки и решил вступить в ряды ВСУ, “вдохновившись” обращением занимавшей на тот момент пост главы МИД Британии Лиз Трасс, которая заявила, что каждый помощник Киева поучаствует в “битве за демократию”.

В декабре прошлого года Грегг должен был отпраздновать свой день рождения в компании друзей, однако на связь не выходил. На следующий день тело мужчины нашли в его доме, уточняется в сообщении.

Как следует из заключения коронера, британец свел счеты с жизнью, но его “намерения остались неясными”.

Радио Sputnik сообщало, что Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 наемников.

Взято отсюда.